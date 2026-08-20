Mundojueves, 20 de agosto de 2026

República del Congo recibirá 70 mil dosis de la vacuna Ervebo para combatir el ébola

Los expertos de la OMS desconocen si Ervebo protege a los seres humanos contra la cepa Bundibugyo, pero los primeros datos obtenidos sugieren que podría ofrecer cierto grado de protección

AFP

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