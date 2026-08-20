República del Congo recibirá 70 mil dosis de la vacuna Ervebo para combatir el ébola

Mundojueves, 20 de agosto de 2026República del Congo recibirá 70 mil dosis de la vacuna Ervebo para combatir el ébolaLos expertos de la OMS desconocen si Ervebo protege a los seres humanos contra la cepa Bundibugyo, pero los primeros datos obtenidos sugieren que podría ofrecer cierto grado de protecciónAFPVacunasEnfermedadesÉbolaMás NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESSin respuesta RubénCARTONESTestigo bien protegido Osvaldo