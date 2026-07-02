Mundojueves, 2 de julio de 2026

Rescatan a superviviente de los terremotos en Venezuela tras ocho días bajo los escombros

Hernán Gil, un vigilante de 43 años, se encontraba con “140 toneladas de escombros encima”, según dijo a un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica

AFP

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