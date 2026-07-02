Mundojueves, 2 de julio de 2026

Rescatistas luchan por sacar de escombros a un venezolano vivo siete días después de los terremotos

La misión de rescate de Hernán Gil, un vigilante de 43 años, se retrasó debido a que los equipos deben ampliar el espacio por el túnel de 3 metros por el el hombre debe salir

AFP

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