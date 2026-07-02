Rescatistas luchan por sacar de escombros a un venezolano vivo siete días después de los terremotos

La disculpa hecha por el primer ministro británico, Keir Starm, se refiere a un episodio entre 1940 y mediados de 1970, en la que bebés nacidos de madres solteras fueron separados de ellas y dados en adopción
El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos no permitirá que China controle el Canal de Panamá, recordando el costo humano y económico de su construcción y criticando las tarifas después de la entrega a Panamá en 1999.
El Departamento de Estado de EU designó a la banda ecuatoriana Chone Killers como organización terrorista extranjera y terrorista global. La medida forma parte de la estrategia contra narcoterroristas en colaboración con Ecuador