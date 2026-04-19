Residentes vuelven a sus casas meses después de mortal incendio en Hong Kong

El incendio, que se registró en noviembre, cobró la vida de 168 personas; los residentes solo entraron por lo que quedaba de sus pertenencias

AFP

Las autoridades esperan que ese proceso de regreso a los mil 700 apartamentos del complejo concluya a inicios de mayo.

Un periodista de la AFP vio residentes salir de los buses del gobierno al llegar al sitio.

Las autoridades aconsejaron a las personas prepararse mentalmente antes de entrar a su antigua residencia debido a que más de 920 apartamentos resultaron dañados en el incendio, algunos completamente, según los bomberos.

Imágenes divulgadas por el gobierno muestran los techos y paredes de algunos apartamentos colapsados o tiznados, con sus interiores cubiertos de escombros.

La zona del complejo en el distrito de Tai Po permanece acordonada y declarada como "peligrosa", mientras se realizan trabajos para reforzar la estructura de los inmuebles que resultó comprometida.

Los pobladores debieron utilizar máscaras, cascos y guantes para ingresar a los apartamentos.

Un poblador de 50 años de apellido Chung dijo a periodistas que llevó un destornillador, tijeras y bolsas plásticas para volver al apartamento.

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"Es posible que cosas como los llavines estén llenos de polvo, me preocupa no tener las herramientas si hay que desarmar alguna cosa", explicó.