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Mundomartes, 17 de marzo de 2026

Rey Felipe VI desata tormenta política en España por decir que hubo “mucho abuso” en la conquista de América

El Gobierno socialista apoya declaración de reconocer abusos; mientras que la izquierda pide más, la derecha pide contextualizar y la ultraderecha defiende “la mayor obra evangelizadora”

EFE

La derecha, orgullosa del “legado español”

Destacó también que la llegada de España a América conllevó una comunidad lingüística y cultural excepcional, y agregó que hacer ahora un examen de lo ocurrido en el siglo XV es un disparate.

Mientras, la portavoz de Vox (ultraderecha) en el Congreso, Pepa Millán, aseguró que la conquista de América por parte de España fue “la mayor obra evangelizadora y civilizadora” de la historia.

Millán resaltó que esta “empresa española”, llevada a cabo por “la Corona española”, se hizo “respetando los derechos y la dignidad de todos los súbditos”.

La izquierda ve “insuficientes” las palabras del rey

Sheinbaum ya celebró entonces estas palabras, pues fue, según ella, “la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar una injusticia”.

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