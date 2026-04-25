Roberto Sánchez está “convencido” de que disputará Presidencia de Perú con Fujimori

Adelantó que presentará una denuncia contra las autoridades electorales por presuntas irregularidades en las elecciones del pasado 12 de abril

EFE

En ese sentido, agregó que diferentes comunidades del país, que han apoyado su candidatura de manera mayoritaria, han decidido movilizarse porque “ellos también dicen nuestro voto se respeta, es igual al de cualquier otro peruano”.

Denuncia contra autoridades y liberación de Castillo

Cuando se ha contado el 95.54 por ciento de los votos, Fujimori recibe el 17.06 por ciento, seguida por Sánchez, con el 12.04 por ciento, y López Aliaga, con el 11.89 por ciento, con una diferencia de 24 mil votos a favor del izquierdista.