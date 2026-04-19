Robots humanoides participan en la media maratón de Pekín por segundo año consecutivo

Esta segunda edición del evento forma parte de una estrategia para impulsar la robótica humanoide como industria utilizando pruebas en entornos reales para acelerar su desarrollo

EFE

En concreto, las marcas de los robots controlados a distancia se multiplican por 1.2 en la clasificación, lo que relega su posición frente a los sistemas autónomos con tiempos similares.

El trazado incluyó distintos tipos de terreno, como curvas, pendientes o tramos estrechos, diseñados para poner a prueba la estabilidad y la capacidad de adaptación de los robots en condiciones reales.

Salto de rendimiento

"No es una sorpresa", afirmó un ingeniero del equipo de desarrollo citado por el diario local The Beijing News, que aseguró que estos resultados ya se habían observado en pruebas previas, aunque calificó de "muy emocionante" el rendimiento logrado en competición.

El evento combinó robots con navegación autónoma y otros guiados de forma remota, en una competición con clasificación unificada que pondera los resultados según el grado de intervención humana, con el objetivo de incentivar el desarrollo de soluciones capaces de operar sin asistencia.

Entre los participantes figuraron también equipos internacionales procedentes de instituciones como la Universidad Técnica de Múnich (Alemania) o la Universidad Paris-Saclay (Francia), además de formaciones conjuntas con Macao y Brasil.

En paralelo, la carrera sirvió de escaparate para nuevas aplicaciones, como un robot de tráfico que debutó en el recorrido dando indicaciones a los corredores y que las autoridades prevén incorporar de forma progresiva a tareas de gestión urbana, de acuerdo a la televisión estatal CCTV.

En la categoría humana, el chino Zhao Haijie se impuso en la prueba masculina con un tiempo de 1 hora, 7 minutos y 47 segundos, mientras que Wang Qiaoxia ganó la femenina con 1 hora, 18 minutos y 6 segundos, según datos de la organización.

La carrera forma parte de la estrategia de Pekín para impulsar la robótica humanoide como industria, utilizando pruebas en entornos reales para acelerar su desarrollo y evaluar su posible aplicación en ámbitos como la inspección industrial, la asistencia o los servicios urbanos.

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"Promover la investigación, la industria y la aplicación a través de la competición es el objetivo central", señaló un responsable del área de desarrollo tecnológico de Yizhuang a los medios al término de la carrera.