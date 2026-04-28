Las declaraciones de Rubio se enmarcan en la relación histórica de Cuba con potencias rivales de Estados Unidos

EFE

“No vamos a permitir que adversarios de Estados Unidos operen inteligencia o bases militares a 90 millas de nosotros”, advirtió Rubio en una entrevista exclusiva con la cadena Fox News.

Las afirmaciones de Rubio fueron difundidas el mismo día que el Senado rechazó una propuesta demócrata para limitar las posibles operaciones militares que Trump pueda ordenar sobre La Habana.

Desde enero, la Administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.