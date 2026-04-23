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Mundojueves, 23 de abril de 2026

Rubio niega que EU intente excluir del Mundial a los jugadores iraníes

Las declaraciones se dan luego de que un funcionario estadounidense propusiera reemplazar a Irán con Italia, que perdió en el repechaje y no logró clasificar

AFP

“Desconozco el origen de esta información; se trata de especulaciones sobre la posibilidad de que Irán decida no participar y que Italia ocupe su lugar”, agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Horas después, funcionarios italianos también descartaron esa oportunidad para los tetracampeones del mundo, que por tercera vez consecutiva no lograron clasificarse tras ser eliminados en la final de la repesca europea a manos de Bosnia y Herzegovina.

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