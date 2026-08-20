Rubio recibe a canciller canadiense después de que Trump aplazara el arancel del 50%

Mundojueves, 20 de agosto de 2026Rubio recibe a canciller canadiense después de que Trump aplazara el arancel del 50%Canadá y Estados Unidos intentan cerrar un acuerdo comercial, después de que Trump aplazara tres días la entrada en vigor de nuevos aranceles de 50% a productos canadiensesEFEEstados UnidosCanadáMarco RubioArancelesMás NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESSin respuesta RubénCARTONESTestigo bien protegido Osvaldo