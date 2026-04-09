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Mundojueves, 9 de abril de 2026

Rusia declara “organización extremista” a la ONG Memorial, premio Nobel de la Paz 2022

Memorial fue fundada en 1989 para documentar y preservar la memoria de millones de víctimas olvidadas de la represión política de la era soviética

AFP

Rusia ya había etiquetado al grupo de “agente extranjero” en 2015 y la justicia rusa había disuelto sus actividades en 2021, por lo que se vio obligado a trabajar en gran medida desde el exilio.

Memorial tachó la medida de “ilegal” y señaló que marca “una nueva etapa de presión política sobre la sociedad civil rusa”.

“No se puede descartar que el aparato represivo del régimen de [el presidente ruso, Vladimir] Putin persiga a los simpatizantes y miembros de las diversas organizaciones de Memorial”, señaló el grupo.

La decisión del tribunal declara a la organización y a todas sus divisiones estructurales “extremistas” y prohíbe sus actividades en Rusia, según informó la Corte Suprema en un comunicado.

“Las actividades de Memorial son claramente de naturaleza antirrusa, destinadas a destruir los cimientos fundamentales de la estatalidad rusa, violar la integridad territorial y erosionar los valores históricos, culturales, espirituales y morales”, indicó.

Cese de “todas sus operaciones”

El Centro de Derechos Humanos de Memorial, una rama del grupo que presta asistencia jurídica a presos políticos, afirmó que cesaba “todas sus operaciones directamente en Rusia” tras la sentencia.

La delegación de la Unión Europea en Rusia denunció “un golpe a la sociedad civil” del país.

Memorial fue fundada en 1989 -entre otros por el disidente soviético Andréi Sájarov- para documentar y preservar la memoria de millones de víctimas olvidadas de la represión política de la era soviética.

Es la organización de derechos humanos más conocida y prestigiosa de Rusia.

Desde entonces ha documentado el deslizamiento del país hacia el autoritarismo bajo el mandato del presidente Vladimir Putin, elaborando una lista de cientos de presos políticos.

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