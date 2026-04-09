Tras el inicio de la guerra, las autoridades iraníes se negaron a restringir su programa de enriquecimiento de uranio

EFE

El pasado febrero, el Kremlin recordó que estaba abierto a la propuesta de recibir el uranio enriquecido iraní, opción discutida anteriormente con Teherán.

Durante las negociaciones entre EU e Irán que tuvieron lugar en Ginebra antes del inicio de la guerra contra Teherán, la parte iraní comentó la posibilidad de detener el enriquecimiento de uranio y transferir parte de sus reservas a Rusia.

No obstante, después del ataque estadounidense-israelí contra la República Islámica, Teherán se negó a restringir su programa de enriquecimiento de uranio.