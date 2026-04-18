Mundosábado, 18 de abril de 2026
Sánchez afirma que “el tiempo de la derecha se acaba” y en Barcelona empieza una nueva era
En la clausura del Foro Global Progressive Mobilisation, el mandatario español señaló que en Barcelona comenzó una nueva era progresista
EFE
La derecha no lidera, languidece (...) Hoy, en Barcelona, el 18 de abril de 2026, la vergüenza cambia de bando.Pedro Sánchez, presidente de Gobierno español
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