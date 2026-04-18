Sánchez afirma que “el tiempo de la derecha se acaba” y en Barcelona empieza una nueva era

El presidente del Gobierno de español, Pedro Sánchez, defendió las ideas progresistas frente al "auge del autoritarismo" / Foto: EFE

El presidente del Gobierno español y líder socialista, Pedro Sánchez, afirmó que el tiempo de la derecha y los ultras se acaba y con el foro progresista que se ha celebrado este fin de semana en Barcelona empieza una nueva era en la que “la vergüenza cambia de bando”.

Así se expresó Sánchez en la clausura del foro Global Progressive Mobilisation, que ha reunido en Barcelona a más de 3 mil personas representantes de partidos, sindicatos y otras organizaciones progresistas y en el que han defendido las políticas que les representan como la vía adecuada frente al auge del autoritarismo.

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