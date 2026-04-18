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Mundosábado, 18 de abril de 2026

Sánchez afirma que “el tiempo de la derecha se acaba” y en Barcelona empieza una nueva era

En la clausura del Foro Global Progressive Mobilisation, el mandatario español señaló que en Barcelona comenzó una nueva era progresista

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EFE

La derecha no lidera, languidece (...) Hoy, en Barcelona, el 18 de abril de 2026, la vergüenza cambia de bando.Pedro Sánchez, presidente de Gobierno español

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