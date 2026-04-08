Secretario de Guerra de EU dice que ofensiva contra Irán fue una “victoria histórica”
Pete Hegseth, secretario de Guerra de EU, dijo que en menos de 40 días de guerra“utilizando menos del 10% del poder de combate total de Estados Unidos, desmanteló uno de los ejércitos más grandes del mundo”
El presidente Donald Trump también aseguró que en la República Islámica “no habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares”
En Teherán, cientos de personas se congregaron ante la mayor central eléctrica del país, Damavand, portando banderas de Irán y condenaron las amenazas estadounidenses de atacar infraestructuras vitales
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que la ofensiva lanzada por su país contra Irán fue una “victoria histórica” que ha diezmado las fuerzas de la República Islámica y reducido su capacidad militar durante los “años venideros”.
“La operación ‘Furia Épica’ fue una victoria histórica y abrumadora en el campo de batalla, una victoria militar con mayúsculas, bajo cualquier parámetro. ‘Furia Épica’ diezmó al ejército de Irán y lo dejó inoperativo para el combate durante los años venideros”, dijo en una rueda de prensa celebrada un día después del anuncio de un alto el fuego de dos semanas.
Según Hegseth, en menos de 40 días, uno de los comandos combatientes de EU, el Comando Central, “utilizando menos del 10 por ciento del poder de combate total de Estados Unidos, desmanteló uno de los ejércitos más grandes del mundo”.
Advirtió que durante “la oleada de más de 800 ataques lanzada anoche”, antes de la entrada en vigor del cese temporal de las hostilidades después de más de un mes de guerra, EU “completó la destrucción de la base industrial de defensa” iraní.
El jefe del Pentágono insistió en que Washington utilizó “apenas una fracción” de su fuerza para asestar a Irán “una derrota militar devastadora”, y afirmó que, junto a Israel, las fuerzas estadounidenses “alcanzaron la totalidad de los objetivos previstos” en cumplimiento con su cronograma.
El presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, especificó que desde el inicio de la ofensiva contra Irán, emprendida por EU e Israel el 28 de febrero, Washington ha atacado más de 13 mil objetivos, entre ellos más de 4 mil objetivos dinámicos que surgieron repentinamente en el campo de batalla y fueron “neutralizados de inmediato”.
“Hemos destruido aproximadamente el 80 por ciento de los sistemas de defensa aérea de Irán, atacando más de mil 500 objetivos antiaéreos, más de 450 instalaciones de almacenamiento de misiles balísticos y 80 instalaciones de almacenamiento de drones de ataque unidireccional”, agregó.
Caine afirmó que las fuerzas estadounidenses han “devastado las redes de mando y control, así como las redes logísticas de Irán”, destruyendo más de 2 mil nodos de mando y control, y confirmó que han hundido más del 90 por ciento de la “flota regular” iraní, “incluidos todos los principales buques de combate de superficie”.