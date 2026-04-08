Secretario de Guerra de EU dice que ofensiva contra Irán fue una “victoria histórica”

Pete Hegseth, secretario de Guerra de EU, dijo que en menos de 40 días de guerra“utilizando menos del 10% del poder de combate total de Estados Unidos, desmanteló uno de los ejércitos más grandes del mundo”

EFE

Según el secretario de Guerra, la Armada iraní “yace en el fondo del mar” e Irán “carece por completo de un sistema integral de defensa antiaérea”.

Sobre el acuerdo de alto al fuego y las próximas negociaciones entre ambas naciones, dijo que el nuevo Gobierno de Teherán “comprendió que un acuerdo era mucho mejor que el destino que les aguardaba”.