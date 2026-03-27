Senado de EU aprueba presupuesto del Departamento de Seguridad pero excluye ICE

El Departamento de Seguridad Nacional permanece cerrado desde el 14 de febrero por la negativa demócrata a financiar al ICE, después de que agentes asesinaran a dos ciudadanos estadounidenses

EFE

Horas después, los senadores aprobaron el proyecto de ley eliminando las partidas de inmigración que generaban la discordia.

La luz verde definitiva del proyecto de ley depende ahora del Congreso que se prepara para votar este mismo viernes.