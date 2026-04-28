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Mundomartes, 28 de abril de 2026

Senado de EU falla en intento por limitar posibles acciones militares de Trump en Cuba

La iniciativa para controlar posibles acciones de fuerza sobre La Habana, ordenadas desde el ejecutivo, fue frenada por los republicanos

EFE

Sin embargo, los republicanos Susan Collins, de Maine, y Rand Paul, de Kentucky, se unieron a la iniciativa demócrata en la votación acontecida esta tarde.

Antes de la votación, el senador demócrata Chuck Schumer dijo que “los republicanos deben adelantarse a la inminente catástrofe en Cuba antes de que empeore aún más, como debieron haber hecho con la guerra de Trump en Irán”.

Desde enero, la Administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.

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