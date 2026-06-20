Siete muertos dejan ataques israelíes en el sur de Líbano, según Ministerio de Salud

Mundosábado, 20 de junio de 2026Siete muertos dejan ataques israelíes en el sur de Líbano, según Ministerio de SaludEntre las víctimas hay al menos una mujer y un niñoFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:AFPPalestinaIsraelAtaquesNOTAS RELACIONADASMUNDOIrán cierra nuevamente el Estrecho de Ormuz tras ataques de Israel en LíbanoMUNDOIsrael lanza ataques contra el Líbano pese firma de un alto al fuego con HezboláMUNDOTrump amenaza con imponer peajes en el Estrecho de Ormuz si no se cierra el acuerdo con IránMás NoticiasMUNDOPresidente de Perú asegura que entregará el poder en julio próximo con ejemplo de honradezPresidente de Perú asegura que entregará el poder en julio próximo con ejemplo de honradezMUNDOVance viaja hacia Suiza para participar en la primera ronda de negociaciones con IránWashington y Teherán firmaron esta semana un memorando de entendimiento que desde el pasado jueves abre un periodo de 60 de treguaMUNDOTrump amenaza con imponer peajes en el Estrecho de Ormuz si no se cierra el acuerdo con IránEl presidente Donald Trump indicó que durante los 60 días de prueba del alto al fuego no están permitidos los cobros de peaje en el Estrecho de Ormuz a menos de que los establezca EUMUNDORoberto Sánchez solicitará anular la votación de peruanos en el extranjeroPreviamente, el candidato izquierdista interpuso un primer recurso para anular los votos de más de mil 700 mesasMUNDOEl papa León XIV visita la parroquia de Francisca Javiera Cabrini, patrona de los migrantesEl santo padre en su reciente viaje a España visitó Gran Canaria y Tenerife para poner el foco en el drama migratorio y el 4 de julio irá a la isla italiana de LampedusaMUNDOEuropa se sofoca bajo ola de calor; Francia celebra reuniones de emergenciaFrancia estima que la actual ola de calor podría superar las altas temperaturas registradas en 2003 que causaron miles de muertesMUNDOArgentina quiere dejar fuera del Mundial a los deudores alimentarios: alcances de la medidaEl Gobierno de Buenos Aires busca impedir que deudores alimenticios ingresen a los partidos de la Copa del Mundo 2026 en territorio estadounidenseMUNDOEnvían a juicio a la esposa de Pedro Sánchez por caso de corrupción; le retiran su pasaporteEl caso Begoña Gómez gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que codirigió ella y sobre el supuesto uso de recursos públicoMUNDOIrán cierra nuevamente el Estrecho de Ormuz tras ataques de Israel en LíbanoEl ejército israelí anunció nuevos ataques contra Hezbolá, al que acusó de haber lanzado durante la noche “más de 50 proyectiles”MUNDOPetro pide reforzar los mecanismos de transparencia electoral antes de la segunda vueltaLa segunda vuelta electoral se realizará este domingo 21 de junio; Previamente, Petro rechazó los resultados que favorecieron a Abelardo de la EspriellaLO+VISTO1MÉXICOSedes mundialistas en México, las que más discriminan en el país2GOSSIPLos Askis darán conciertos gratuitos en CDMX: Sedes y horarios3MÉXICOCNTE no logra fortalecer plantón en Centro Histórico; miles de maestros regresan a sus estadosCOLUMNASAlejandro JiménezDisco duro / ONU NO + ASI: una deuda urgente con la infanciaDelia Angélica OrtizMi mamá y el sexo / Trabajo sexual durante el Mundial Joel Hernández SantiagoHojas de papel volando / Padre de más de siete…Opinión 51Graciela Rock / Europa decidió que ya no necesita derechos humanosLO+RECIENTEMUNDOEU considera como superficiales las reformas de CubaMUNDOCuba se abre al libre mercado: las reformas económicas clave aprobadas por el Partido ComunistaMUNDOCuba aprueba en tiempo récord su mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 añosMUNDOIrán condena a 74 latigazos a una cantante por emitir un concierto virtual sin veloNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONES"Nuevas" reglas OsvaldoCARTONESA mi medida Rubén