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Mundosábado, 20 de junio de 2026

Siete muertos dejan ataques israelíes en el sur de Líbano, según Ministerio de Salud

Entre las víctimas hay al menos una mujer y un niño

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AFP

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