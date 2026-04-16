Siguen los ataques israelíes contra el Líbano en las horas previas al inicio de la tregua

Donald Trump anunció este jueves un cese de hostilidades que entrará en vigor a la medianoche local (21.00 GMT) entre el Líbano e Israel, y se prolongará durante 10 días

EFE

En el caso de esta última, se han registrado varios bombardeos, además de fuego de artillería, según el medio estatal.

Ante la inminencia de la tregua, el Ejército libanés pidió a la población desplazada actuar con cautela y esperar antes de regresar a sus hogares, en línea con advertencias similares realizadas por líderes políticos y locales de distinto signo.

En las últimas semanas, las tropas de Israel entraron en diversas localidades del sur del Líbano como parte de una ofensiva terrestre para tomar el control de toda la franja comprendida entre la frontera de facto y el río Litani.