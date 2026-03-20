Silvio Rodríguez recibe fusil AKM que solicitó para defender a Cuba de EU

El cantautor cubano denunció que Donald Trump ahoga la economía local y hunda en oscuridad el país con sus constantes y, cada vez más prologados, apagones

Wendy Vega / El Sol de México

¿Qué es un fusil AKM?

Un fusil AKM (Avtomat Kalashnikova Modernizirovanniy) fue desarrollado tomando como base el fusil de asalto AK-47, utilizado por las fuerzas armadas soviéticas en 1959.

A diferencia del AK-47 el AKM tiene un cuerpo estampado, y un diseño interno que mejora en control del arma con un disparo en modo automático.