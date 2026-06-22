Stéphanie Frappart, la francesa que rompió las barreras de género al ser la primera mujer en arbitrar en un Mundial
Frappart consiguió ser árbitro central en Qatar 2022, hazaña que ya fue replicada en la Copa del Mundo 2026 por una estadounidense y que será alcanzada por una mexicana en los próximos días
Samantha Laurent
Stéphanie Frappart, la primera mujer en arbitrar en un Mundial varonil
Una carrera llena de logros
¿Qué otras mujeres han arbitrado en un Mundial?
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