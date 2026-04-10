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Mundoviernes, 10 de abril de 2026

Taiwán acusa a China de querer “anexionar” la isla tras reunión con la oposición

La portavoz de la Oficina Presidencial, Karen Kuo, afirmó que el encuentro de la líder opositora Cheng Li-wun con Xi Jinping pretende transmitir que “Taiwán es parte de la República Popular China”

EFE

Durante la reunión, Cheng defendió que “la paz es nuestro valor compartido”, mientras que Xi subrayó que ambas partes pertenecen a una misma “familia” y que sus diferencias pueden resolverse mediante el diálogo.

Pekín considera a Taiwán una parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para lograr la “reunificación”, mientras que el Gobierno taiwanés sostiene que solo los ciudadanos de la isla pueden decidir su futuro.

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