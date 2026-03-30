The New York Times denuncia al Pentágono por incumplir orden judicial sobre acceso a prensa

Los abogados del diario estadounidense aseguran que las nuevas reglas del Pentágono imponen obstáculos adicionales a la labor periodística

EFE

Tras esas dimisiones, solo medios conservadores como One America News, The Federalist y The Epoch Times permanecieron acreditados en el Pentágono.

El juez Friedman escuchó este lunes los argumentos de los reporteros demandantes y aún no ha emitido un fallo sobre si la nueva política del Pentágono constituye un incumplimiento de su resolución anterior.