Tiroteo en centro comercial de Louisiana deja más de 10 heridos; buscan a tiradores

Las autoridades indican que el tiroteo comenzó cuando dos grupos de personas comenzaron a discutir y a gritarse en la zona de comida de Baton Rouge / Foto: EFE

Autoridades locales informaron que dos personas se encuentran en condición crítica y al menos diez más resultaron lesionadas. La fiscal general del estado indicó que el ataque ocurrió en la zona de restaurantes, y que la policía busca a uno o dos posibles responsables. Equipos de emergencia trasladaron a seis heridos a hospitales cercanos.

El incidente, considerado un “ataque directo”, comenzó a las 13:22 hora local del centro de Estados Unidos, cuando dos grupos de personas comenzaron a discutir y a gritarse en una zona de comidas, expuso a los medios el jefe de Policía de Baton Rouge, T.J. Morse, quien apuntó que “ya no hay un tirador activo”.