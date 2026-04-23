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Mundojueves, 23 de abril de 2026

Tiroteo en centro comercial de Louisiana deja más de 10 heridos; buscan a tiradores

Testigos y autoridades reportan que el tiroteo ocurrió en el área de comida del centro comercial Baton Rouge

Cristóbal Morales

El gobernador de Louisiana reportó que este jueves se registró un tiroteo activo en el centro comercial Mall of Louisiana, en Baton Rouge, y pidió a la ciudadanía mantenerse alejada del lugar mientras continúan las investigaciones.

Con información de EFE

Editor web para el Sol de México. Estudié Filosofía en la FFyL de la UNAM. Me encanta leer, perderme en la música, ver deportes (y a veces practicarlos, cuando el cuerpo lo permite).

Cristobal Morales
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