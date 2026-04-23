Tiroteo en centro comercial de Louisiana deja más de 10 heridos; buscan a tiradores
Testigos y autoridades reportan que el tiroteo ocurrió en el área de comida del centro comercial Baton Rouge
Cristóbal Morales
El gobernador de Louisiana reportó que este jueves se registró un tiroteo activo en el centro comercial Mall of Louisiana, en Baton Rouge, y pidió a la ciudadanía mantenerse alejada del lugar mientras continúan las investigaciones.
Con información de EFE
Editor web para el Sol de México. Estudié Filosofía en la FFyL de la UNAM. Me encanta leer, perderme en la música, ver deportes (y a veces practicarlos, cuando el cuerpo lo permite).