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Mundojueves, 16 de abril de 2026

Tres detenidos por intentar incendiar instalaciones de la cadena Iran International en Londres

La cadena de televisión atacada fue clasificada como organización terrorista por las autoridades iraníes en 2022

AFP

El objeto “cayó en un estacionamiento, donde el fuego se extinguió inmediatamente. No se registraron daños ni hubo heridos”, añadió la policía.

Un portavoz de Iran International indicó a AFP que esta cadena era el medio al que hacía referencia la policía en su comunicado.

Tres jóvenes de 16, 19 y 21 años fueron detenidos poco después del intento de incendio, tras una persecución, señaló la policía.

El grupo “Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya” (Hayi), cuyo nombre significa “Movimiento de los compañeros de la mano derecha del islam”, reivindicó el ataque.

El mismo grupo también reivindicó un intento de incendio en la madrugada del miércoles contra una sinagoga en el barrio de Finchley (norte de Londres).

La cadena de televisión atacada fue clasificada como organización terrorista por las autoridades iraníes en 2022.

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