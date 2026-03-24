Tribunal brasileño impone a Bolsonaro arresto domiciliario por motivos de salud

El Tribunal Supremo de Brasil indicó que el expresidente brasileño será reevaluado 90 días después para determinar si su arresto debe prolongarse

EFE y Reuters

Reacción mixta de la familia

La familia del exmandatario y sus aliados celebraron la medida, pero dijeron que esta se queda corta y mantuvieron las críticas contra De Moraes.

Durante su encarcelamiento, Bolsonaro ha presentado un deterioro de su estado de salud que lo ha obligado a pasar varias veces por el hospital.

El exmandatario viene padeciendo diversos problemas médicos que él y su entorno achacan a la puñalada que sufrió en el abdomen durante la campaña electoral de 2018