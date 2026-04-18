Tribunal de EU autoriza que se reanuden las obras del salón de baile de la Casa Blanca

El costo total de la construcción asciende a los 400 millones de dólares

EFE

Un tribunal de apelaciones autorizó que se reanude la construcción del salón de baile que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere dejar como legado en la Casa Blanca, después de que un juez federal pusiera límites al proyecto esta semana.

El panel de tres jueces suspendió la orden emitida el jueves por el magistrado Richard León, que impedía la construcción del salón de baile, que se prevé que cueste 400 millones de dólares.

Pero el tribunal de apelaciones suspendió su decisión para examinar el caso con mayor detenimiento, y programó la siguiente audiencia para el 5 de junio.

Trump criticó el pasado jueves que el juez León se estaba extralimitando en sus funciones y “generando un enorme perjuicio” a Estados Unidos.

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La obra del salón de baile se ha transformado en uno de los ejes del mandato del republicano, que insiste en cada oportunidad que tiene en el legado que intenta dejar para Estados Unidos y en la importancia de esta construcción.

La construcción del nuevo salón, diseñado para acoger entre 650 y 1.000 invitados para cenas y eventos de Estado, empezó con un costo de unos 200 millones de dólares, pero ha ido subiendo en las revisiones de diseño hasta alrededor de 400 millones.