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Mundomartes, 31 de marzo de 2026

Tribunal Supremo de EU anula la prohibición de las terapias de conversión en menores

El fallo es una respuesta a la prohibición a las terapias de conversión que había fijado el estado de Colorado, uno de los 20 estados que han vetado esa práctica

EFE

El alto tribunal justificó su decisión con base en la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de religión, expresión, prensa y reunión.

“La Primera Enmienda constituye un escudo contra cualquier intento de imponer la ortodoxia en el pensamiento o la expresión en este país”, escribió el juez Neil Gorsuch en nombre de la mayoría del tribunal.

La decisión, que se tomó por ocho votos a favor, solo contó con la oposición de la jueza progresista Ketanji Brown Jackson.

El fallo es una respuesta a la prohibición a las terapias de conversión que había fijado el estado de Colorado, uno de los 20 estados que han vetado esa práctica.

Técnicamente, la decisión del Supremo no anula la ley de Colorado, que sigue en vigor, pero envía el asunto a tribunales inferiores que muy probablemente fallarán en el mismo sentido.

Los infractores se enfrentan a multas de hasta cinco mil dólares y pueden ser suspendidos del ejercicio de su profesión o pueden perder el permiso.

El Proyecto Trevor, una organización dedicada a prevenir el suicidio en los jóvenes del colectivo LGTBI, advirtió que el fallo del Supremo es un “trágico paso atrás”.

En cambio, el grupo religioso First Liberty Institute celebró la decisión, al considerar que no se debe “censurar” la libertad de los profesionales.

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