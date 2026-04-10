Trump afirma que el estrecho de Ormuz será reabierto bastante pronto

El presidente de Estados Unidos también afirmó que dicha acción se cumplirá con apoyo de Irán o sin ellos

AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió el viernes abrir el estrecho de Ormuz “bastante pronto” con o sin la cooperación de Irán, antes de las conversaciones de paz en Pakistán.

“Vamos a abrir el golfo con o sin ellos... o el estrecho, como lo llaman. Creo que va a ser bastante rápido, y si no lo es, podremos acabar la tarea”, dijo Trump a los periodistas mientras salía de Washington para un viaje dentro del país.

“Lo reabriremos bastante pronto”, prometió.

Según Trump, Irán está interesado también en reabrir esa vía marítima clave, por la que pasa una quinta parte del comercio de hidrocarburos mundial, porque de lo contrario “no tiene ingresos”.

Tras el precario alto el fuego anunciado por ambas partes, Teherán aseguró que iba a empezar a cobrar un peaje a los barcos que quieran transitar por el estrecho de Ormuz, algo que Trump aseguró que no iba a permitir.

“Los iraníes parecen no darse cuenta de que no tienen ninguna carta, aparte de una extorsión a corto plazo al mundo mediante el uso de las vías navegables internacionales”, había dicho antes Trump en su plataforma Truth Social.

“¡La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar!”, advirtió en la víspera de las discusiones en Pakistán, que del lado estadounidense serán lideradas por el vicepresidente JD Vance.