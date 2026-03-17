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Mundomartes, 17 de marzo de 2026

Trump afirma que EU “no necesita la ayuda de nadie” para reabrir el Estrecho de Ormuz

El presidente dijo que la defensa será unilateral por parte de su país, además de criticar la falta de compromiso de la OTAN y otros aliados

AFP

“La mayoría de nuestros ‘aliados’ de la OTAN nos han informado que no quieren involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán”, afirmó en un mensaje en su plataforma Truth Social.

“Ante el hecho de que hemos tenido tanto éxito militar, ya no ‘necesitamos’ ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN: ¡NUNCA LA NECESITAMOS!”, añadió Trump.

“Lo mismo vale para Japón, Australia o Corea del Sur. De hecho, hablando como presidente de los Estados Unidos de América, con diferencia el país más poderoso (...), ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!”, concluyó.

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