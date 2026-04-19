EU implementa un cerco naval en el Estrecho de Ormuz, dirigido específicamente contra Irán para impedir la exportación e importación de suministros

EFE

La embarcación tiene sanciones del Tesoro de Estados Unidos "por su historial previo de actividades ilegales".

Trump añadió que un destructor de la Armada estadounidense la detuvo en seco "abriendo un agujero en la sala de máquinas", y que actualmente están verificando la carga que transportaba.

Además, indicó que el barco se dirigía a la ciudad de Bandar Abbas, en el sur de Irán, en el momento del ataque.

Desde el inicio del bloqueo, las fuerzas de EU han ordenado a 25 buques comerciales dar la vuelta o regresar a un puerto iraní. Centcom.

El Estrecho de Ormuz, arteria clave por donde transitaba el 20 por ciento del crudo mundial, sigue bloqueado cuando se cumplen cincuenta días del inicio de los ataques de EU e Israel contra Irán.

Irán recuperó el sábado el "control estricto" de Ormuz, apenas un día después de haber anunciado su reapertura, y en las últimas horas, la Guardia Revolucionaria obligó a retroceder a dos petroleros con banderas de Botsuana y Angola.

En paralelo al bloqueo iraní, Estados Unidos implementa un cerco naval dirigido específicamente contra Teherán para impedir la exportación e importación de suministros.

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