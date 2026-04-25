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Mundosábado, 25 de abril de 2026

Trump informa que tirador en cena de prensa portaba varias armas e hirió de bala a un agente del Servicio Secreto

El presidente de EU reconoció la labor de las fuerzas del orden durante los incidentes en la cena de corresponsales

EFE, Reuters y AFP

Después de que evacuará a Donald Trump y al vicepresidente, JD Vance, tras las detonaciones en el evento con periodistas, se dio a conocer que el presidente daría una conferencia de prensa a su llegada a la Casa Blanca.

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