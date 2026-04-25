Donald Trump dio conferencia de prensa al llegar a la Casa Blanca acompañado del director de Kash Patel, director del FBI y Markwayne Mullin, secretario de seguridad / Foto: AFP

Luego del tiroteo que se registró en el hotel Washington Hilton el día de hoy durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio conferencia de prensa en donde reconoció el trabajo del Servicio Secreto durante los incidentes.

Una vez iniciada la conferencia, Trump no paró de aplaudir la labor de los agentes de seguridad del Servicio Secreto. Además mencionó que el atacante en la cena con corresponsales hirió a un agente del orden momentos antes de ser detenido. También se pudo saber que portaba varias armas y hasta chaleco antibalas.

De acuerdo a información del medio The New York Times , la identidad del detenido es Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California. De acuerdo a información de dos agentes de la ley que pidieron permanecer en el anonimato porque no estaban autorizados a revelar la información.