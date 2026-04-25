Mundosábado, 25 de abril de 2026
Trump informa que tirador en cena de prensa portaba varias armas e hirió de bala a un agente del Servicio Secreto
El presidente de EU reconoció la labor de las fuerzas del orden durante los incidentes en la cena de corresponsales
EFE, Reuters y AFP
Después de que evacuará a Donald Trump y al vicepresidente, JD Vance, tras las detonaciones en el evento con periodistas, se dio a conocer que el presidente daría una conferencia de prensa a su llegada a la Casa Blanca.