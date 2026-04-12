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Mundodomingo, 12 de abril de 2026

Trump amenaza a China con aranceles del 50% si proporciona armas a Irán

La cadena CNN reveló que la inteligencia estadounidense cree que el gobierno chino entregará sistemas de misiles antiaéreos a Irán

EFE

El mandatario lanzó esta advertencia durante una entrevista con Fox News después de que la cadena CNN revelara que la inteligencia estadounidense cree que el Gobierno chino prepara la entrega de sistemas de misiles antiaéreos para Teherán.

El sábado, en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, ya había advertido de que “si China hace eso, China va a tener grandes problemas”.

Trump tiene previsto viajar en mayo a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán abandonaron este domingo Islamabad sin un acuerdo para poner fin a su conflicto tras más de 20 horas de reunión en lo que fue el cara a cara de más alto nivel entre ambos países desde la revolución islámica de 1979.

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