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Mundomiércoles, 8 de abril de 2026

Trump amenaza con aranceles de 50% a países que vendan armas a Irán

El presidente Donald Trump también aseguró que en la República Islámica “no habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares”

EFE

El mandatario también se pronunció, después de que anoche anunciara la tregua temporal para negociar con Irán, asegurando que en este país se “ha experimentado un cambio de régimen muy productivo”.

Según Trump, durante la actual guerra “no se ha tocado nada” de estos restos nucleares, que permanecen en “estricta vigilancia satelital”.

“Estamos, y seguiremos estando, negociando con Irán la reducción de aranceles y sanciones”, subrayó.

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