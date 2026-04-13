Trump amenaza con eliminar cualquier navío iraní que intente forzar el bloqueo del estrecho de Ormuz

El centro de reflexión Soufan Center interpretó que la intención de Trump es intentar privar a Irán de sus ingresos por exportación y obligar a China a presionar a Teherán para levantar su bloqueo del estrecho de Ormuz

Jorge Morales

Para Irán este bloqueo es "ilegal" y un acto de "piratería", y advirtió que, de llevarse a cabo, ningún puerto del Golfo "estará a salvo" de represalias.

La respuesta de Trump llegó de inmediato. "Si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato", dijo en su red Truth Social.

Según detalló Trump en Truth Social, el bloqueo se impondrá a todos los buques que entren y salgan de los puertos iraníes.

El comando central de Estados Unidos para Medio Oriente precisó que se autorizará la circulación de buques que no salgan de Irán ni se dirijan hacia este país.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, desencadenada el 28 de febrero tras bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, Teherán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz.

Por este paso estratégico, por donde en condiciones normales transita alrededor del 20 por ciento del petróleo y el gas mundial, Irán ha impuesto de facto derechos de paso para cruzarlo, medidas que tiene intención de mantener.

China, que depende en gran medida de Irán para su suministro de petróleo, pidió restablecer una navegación "sin obstáculos" en Ormuz, una demanda a la que también se sumó la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Por su parte, la agencia marítima de la ONU dijo que "ningún país" tiene el derecho legal de bloquear la navegación en Ormuz.

Críticas de otros países

Sin sorpresa, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su apoyo al bloqueo estadounidense; Reino Unido declaró que no lo respalda y España que "es algo sin sentido".

La incapacidad de ambas partes para alcanzar un acuerdo hace temer una reanudación del conflicto que se ha extendido a toda la región por las represalias de la república islámica contra sus vecinos.

Desde entonces, más de seis mil personas han muerto en esta contienda, principalmente en Irán y el Líbano.

El cumplimiento del alto el fuego de dos semanas, que expira el 22 de abril, sigue siendo incierto.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aseguró que el alto el fuego "aguanta" y que siguen los esfuerzos para resolver algunas cuestiones pendientes.

"Maximalismo estadounidense"

Los dos enemigos se culpan el uno al otro del fracaso de las negociaciones, pero no las dan por rotas.

Según Trump, se frustró porque Irán se opone a renunciar a dotarse de armas nucleares, una acusación desmentida por Teherán.

Netanyahu afirmó el lunes que la ruptura había venido del lado estadounidense, debido a la falta de una "apertura inmediata del estrecho" de Ormuz. Pero añadió que, para Trump, la "cuestión central" sigue siendo el programa nuclear.

Rusia reiteró el lunes estar dispuesto a acoger en su suelo, en el marco de un eventual acuerdo de paz, los más de 400 kilos de uranio altamente enriquecido (60 por ciento) que Irán posee.

Para el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, uno de los principales negociadores, el fracaso se debe al "maximalismo estadounidense".

Ataques en Líbano

En Líbano, otro frente de la guerra, continúan los ataques porque Israel lo considera excluido del acuerdo de alto el fuego.

El lunes, el movimiento islamista proiraní Hezbolá afirmó haber lanzado cohetes contra dos localidades israelíes situadas al otro lado de la frontera. Por su parte el ejército israelí dijo haber atacado durante las últimas 24 horas unos 150 objetivos de Hezbolá.