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Mundosábado, 21 de marzo de 2026

Trump amenaza con enviar agentes del ICE para controlar la seguridad en aeropuertos

La amenaza se registra ante el rechazo de los demócratas por financiar el Departamento de Seguridad Nacional después de que dos ciudadanos de Minneapolis murieran por disparos de estos

EFE

¿Por qué los demócratas rechazan financiar el Departamento de Seguridad Nacional?

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