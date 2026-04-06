Trump amenaza con mandar a la cárcel a periodista que reveló detalles sobre rescate de aviador en Irán

El mandatario estadounidense informó que el ejército no solo logró rescatar a un piloto, sino a dos al mantener el estatus del segundo en secreto para ganar tiempo

AFP y EFE

A ello, agregó que en total se utilizaron más de 170 aeronaves militares estadounidenses para rescatar a los dos pilotos del caza derribado en combate en Irán.

“Vamos a ir a la empresa que lo publicó y vamos a decir: ‘Seguridad nacional. Entréguenlo o vayan a la cárcel’”,