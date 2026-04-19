Trump anuncia segunda ronda de diálogo con Irán en Islamabad y reitera amenazas

El mandatario acusó a Irán de violar al actual cese el fuego y amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas si no acepta un acuerdo de paz

EFE

“Caerán rápido, caerán fácilmente y, si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer; algo que otros presidentes deberían haber hecho a Irán durante los últimos 47 años. ¡Es hora de poner fin a la máquina asesina de Irán!”, enfatizó.

“Nos están ayudando sin saberlo, y son ellos los que pierden con el paso cerrado: ¡500 millones de dólares al día! EU no pierde nada. De hecho, muchos barcos se dirigen, ahora mismo, a Estados Unidos, a Texas, Luisiana y Alaska, para cargarse, cortesía de la Guardia Revolucionaria, que siempre quieren ser ‘los tipos duros’”, escribió.

La segunda ronda de diálogo se producirá después de un primer encuentro sin resultados en la urbe pakistaní y a tres días de que expire, el 22 de abril, el alto el fuego técnico entre Washington y Teherán.

Trump afirmó la víspera que Irán no tiene lo necesario para presionar a su Gobierno y resaltó las “conversaciones positivas” que mantienen con Teherán.

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El mandatario adelantó el viernes que podría no prorrogar el actual cese el fuego cuando expire el plazo si no se alcanza un acuerdo de paz y advirtió que los bombardeos sobre objetivos iraníes podrían reanudarse. Antes había dicho en entrevista con Axios que esperaba llegar a un acuerdo con Irán dentro de uno o dos días”.