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Mundojueves, 26 de marzo de 2026

Trump anuncia plan para pagar a los agentes de la de la Administración de Seguridad del Transporte

El presidente de EU busca romper un punto muerto en el Congreso, centrado en una disputa sobre las políticas de aplicación de la ley de inmigración

Sergio Ángeles / El Sol de México

El presidente Donald Trump anunció que firmaría una orden ejecutiva para liberar fondos y pagar a los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), reportó The Wall Street Journal.

Lo anterior con el fin de romper el punto muerto en el Congreso, centrado en una disputa sobre las políticas de aplicación de la ley de inmigración, agregó el medio.

Decenas de millones de estadounidenses se preparan para viajar durante las vacaciones de primavera y enfrentan largas filas en los controles de seguridad de los aeropuertos, ya que muchos trabajadores de seguridad no pagados están reportándose enfermos.

Esta orden ejecutiva de Trump se da luego de que persistieran las largas fila en los aeropuertos estadounidenses debido al bajo personal que trabajaba del TSA.

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