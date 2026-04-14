Trump arremete de nuevo contra el papa: ¿le pueden decir que Irán ha matado a 42 mil inocentes?

EFE

El mandatario, que protagoniza desde ayer un encontronazo con León XIV a raíz de la guerra en Irán y Medio Oriente, cerró el mensaje diciendo que “AMERICA HA VUELTO”.

El pontífice, nacido en Estados Unidos, se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la ofensiva de la Casa Blanca sobre Teherán de formas directas e indirectas y ha hecho pedidos de paz en la región.

El lunes, Trump criticó frontalmente al papa diciéndole que era “débil” y “terrible en política exterior”.

En el avión que llevaba a León XIV a Argel, la primera etapa del viaje a África, el pontífice aseguró que no tenía “miedo” de la Administración Trump y que seguiría levantando fuertemente la voz contra la guerra.

Asimismo, Trump volvió a insistir este martes en que la OTAN no lo apoyó y que tampoco lo hará en el futuro, en referencia a la guerra de Irán y lo que para el mandatario ha sido una falta de implicación por parte de la alianza.

“¡La OTAN no estuvo ahí para nosotros y no lo estará en el futuro!”, criticó Trump en un mensaje en su red social Truth Social, el mismo reproche que ha repetido durante las últimas semanas.

De hecho, el mandatario manifestado su intención de retirar Estados Unidos de la alianza, a la que ha descrito como un “tigre de papel”.