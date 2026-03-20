Trump arremete de nuevo contra Harvard: demanda a la universidad por discriminación

De acuerdo con The New York Times, el gobierno de EU reclamó la devolución de millones de dólares en subvenciones otorgadas a la universidad

Yahir Fragoso / El Sol de México

“En lugar de arrestar a los estudiantes o incluso detener oportunamente la ocupación en violación de las políticas universitarias, Harvard los alimentó”, acusa el gobierno de Trump en la demanda.

Lo anterior en referencia a la supuesta entrega de alimentos por parte del profesorado a los estudiantes que se manifestaban.

Asimismo, acusa que Harvard falló en proteger a los estudiantes judíos e israelíes ante el acoso y agresiones que sufrieron por parte de los manifestantes dentro de las instalaciones de la universidad.

Meses atrás una jueza ya había bloqueado el intento de la administración Trump por congelar financiamiento federal otorgado a Harvard, una medida que replicó con otras instituciones educativas como la Universidad de California.

Ésta última también fue demandada el pasado mes de febrero bajo un argumento similar al que el gobierno de EU utliza en sus acciones contra Harvard.

En esa querella, la administración Trump acusa a la Universidad de California en Los Ángeles de haber ignorado a empleados judíos e israelíes que pidieron ayuda ante las protestas en el campus.