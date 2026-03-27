Trump asegura que Cuba es la siguiente tras intervenir Venezuela e Irán
Sostiene discurso de una posible invasión a la isla durante un evento económico en Miami
Reuters
Su Gobierno ha iniciado negociaciones con elementos de la cúpula cubana en las últimas semanas, mientras que el propio Trump ha insinuado que podría haber una intervención militar.
“Yo construí este gran ejército. Dije: ‘Nunca tendrán que usarlo’. Pero a veces hay que usarlo. Y, por cierto, Cuba es la siguiente”, aseguró Trump en la conferencia del viernes.
“Pero finjan que no he dicho eso. Finjan que no lo he dicho”.
A principios de marzo, Trump había dicho que Cuba podría ser objeto de una adquisición amistosa, antes de añadir: “Puede que no sea una adquisición amistosa”.