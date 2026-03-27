viernes, 27 de marzo de 2026

Trump asegura que Cuba es la siguiente tras intervenir Venezuela e Irán

Sostiene discurso de una posible invasión a la isla durante un evento económico en Miami

Reuters

Su Gobierno ha iniciado negociaciones con elementos de la cúpula cubana en las últimas semanas, mientras que el propio Trump ha insinuado que podría haber una intervención militar.

“Yo construí este gran ejército. Dije: ‘Nunca tendrán que usarlo’. Pero a veces hay que usarlo. Y, por cierto, Cuba es la siguiente”, aseguró Trump en la conferencia del viernes.

“Pero finjan que no he dicho eso. Finjan que no lo he dicho”.

A principios de marzo, Trump había dicho que Cuba podría ser objeto de una adquisición amistosa, antes de añadir: “Puede que no sea una adquisición amistosa”.

image
c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
emb - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
image
horoscopelarge

