Trump asegura que está en “negociaciones intensas” con Irán a cuatro horas del plazo

El ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, pidió al mandatario estadounidense extender el ultimátum a Irán por dos semanas más

EFE

Minutos antes, el primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, pidió a Trump que extienda su ultimátum a Irán por dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó a distintos medios locales que el mandatario conocía la propuesta y que emitiría una respuesta.

En el inicio de la jornada, Trump amenazó con aniquilar “toda una civilización” si Irán no abría Ormuz antes de la finalización del plazo que ha marcado hoy.

Estados Unidos e Israel bombardearon este martes intensamente Irán, incluida la estratégica isla de Jarg, mientras que Irán respondió con un ataque al complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo.

Ante las amenazas y la finalización del plazo, países de Oriente Medio han pedido a su población resguardarse ante posibles ataques en la próximas horas.