Trump busca que se utilice el LSD para tratar problemas de salud mental

El presidente solicitó FDA investigar la viabilidad del uso de psicodélicos, sustancias actualmente consideradas ilegales, en terapias controladas

EFE

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“Si estas sustancias resultan ser tan beneficiosas como la gente afirma, tendrán un impacto tremendo en el país y en otros”, expresó.

El presidente afirmó que ya se han utilizado en tratamiento para excombatientes, la mayoría padecían trastorno de estrés postraumático.

También, incluye un compromiso de unos 50 millones de dólares a través de fondos ya existentes del Departamento de Salud para apoyar a estados que desarrollen programas con psicodélicos para enfermedades mentales graves.

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De igual forma, ordena al fiscal general y al Departamento de Salud revisar rápidamente el estatus regulatorio de las sustancias psicodélicas que completen con éxito ensayos de fase 3, para poder reubicarlos en otra categoría y permitir su uso médico lo antes posible.