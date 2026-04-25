Trump cancela viaje de emisarios a conversaciones con Irán en Pakistán

La televisión estatal iraní dijo que los enviados de Teherán no tenían planes inmediatos de mantener conversaciones cara a cara con los estadounidenses

AFP

“Además, hay una enorme lucha interna y confusión en el seno de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién está al mando, incluidos ellos mismos”, continuó.

Sin embargo, Trump dejó la puerta abierta a futuras negociaciones, al enfatizar que si los iraníes “quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar”.

Witkoff y Kushner tenían previsto partir el sábado hacia la capital de Pakistán, país que oficia de mediador, para una segunda ronda de conversaciones de paz con Irán.

Preguntado por Axios si la cancelación significaba que reanudaría la guerra, Trump dijo: “No. No significa eso. Todavía no lo hemos pensado”.

Esta semana, Estados Unidos prorrogó indefinidamente una tregua con Irán que había entrado en vigor el 8 de abril.