El presidente estadounidense sostuvo que Washington cuenta con “muchas opciones” militares y económicas frente a Teherán, incluyendo la eventual toma de esa infraestructura estratégica

EFE

Las declaraciones se producen cuando el conflicto en la región entra en su segundo mes y coincide con un aumento del despliegue militar estadounidense y de los ataques sobre objetivos iraníes.

La isla de Jark concentra la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán, por lo que su control tendría un fuerte impacto tanto en la economía iraní como en el mercado energético global.

Trump comparó esta posible estrategia con la actuación de Estados Unidos en Venezuela a comienzos de año, donde, según dijo, Washington logró influir decisivamente en el sector petrolero tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Las declaraciones de Trump llegan en medio de un aumento en la presencia militar de EU en Medio Oriente, con el despliegue de unos 50.000 efectivos en total y con supuestos planes por parte del Pentágono para una incursión terrestre en Irán, según filtraciones a medios estadounidenses.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó el sábado del despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, con 3.500 efectivos adicionales, "además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas".

Trump, quien asegura que Washington está negociando con Teherán, ha pospuesto hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

La joya de la corona de Irán

Durante la guerra que mantuvieron Irán e Irak entre 1980 y 1988, la aviación iraquí atacó en decenas de ocasiones la terminal de Jark y en febrero y marzo de 1988 estos ataques afectaron muy gravemente a los muelles de carga.

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Entonces, la República movió la exportación de su crudo a otros terminales petroleros del país para mantener en funcionamiento el que es uno de sus principales sectores económicos.