Trump da a Irán 48 horas para llegar a un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz o desatará el “infierno”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado con “aniquilar” las centrales eléctricas de Irán, pero pospuso el plazo tras el inicio de supuestas conversaciones con la república islámica

AFP

“Recuerden cuando le di a Irán diez días para CERRAR UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ”, escribió Trump en Truth Social, en referencia a su ultimátum emitido el 26 de marzo.

“El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos”, dijo el presidente este sábado, y añadió: “¡Gloria a DIOS!”.

Sin embargo, dos días después, declaró que Washington estaba manteniendo “conversaciones muy buenas y productivas” con las autoridades iraníes y que había pospuesto por cinco días cualquier ataque contra las centrales eléctricas.

Posteriormente, volvió a prorrogar el plazo, fijando su vencimiento para las 00:00 GMT del martes.

Expertos han señalado que los ataques contra la infraestructura energética civil podrían constituir un crimen de guerra.