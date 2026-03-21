Trump da ultimátum a Irán para reabrir la navegación en el estrecho de Ormuz

El presidente norteamericano amenazó con atacar de manera certera plantas de energía en todo el país

AFP

“Si Irán no ABRE TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz, dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y aniquilará sus numerosas PLANTAS DE ENERGÍA”, amenazó Trump en su red Truth Social.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán ha cerrado de facto el estrecho en represalia.

Cerca de una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo cruza por Ormuz en tiempos de paz.

El ejército iraní respondió el domingo que atacará la infraestructura de la región del Golfo, si se cumplía la amenaza de Trump.

El intercambio de amenazas ocurrió luego de que Irán lanzara misiles la noche del sábado contra las ciudades israelíes de Arad y Dimona, donde hay instalaciones nucleares.

Unas 84 personas resultaron heridas en Arad y 33 en Dimona, según fuentes israelíes.

Israel es considerado el único país dotado de armas nucleares en Medio Oriente pero mantiene una política de “ambigüedad estratégica”, por la que no lo confirma ni lo desmiente.

Oficialmente, la planta de Dimona, en el desierto de Néguev, es un centro de investigación nuclear y de suministro energético. Según la prensa extranjera, ha participado en la fabricación de armas atómicas durante las últimas décadas.

En Arad, 25 km al noreste de Dimona, imágenes de medios locales mostraban edificios destruidos en una zona residencial de esa ciudad.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió continuar los ataques “en todos los frentes”.

Irán reivindicó el lanzamiento de misiles y afirmó que era en “respuesta” al ataque “enemigo” contra el complejo de Natanz, en el centro del país.

Según la organización iraní de energía atómica, no se tiene constancia de una “fuga de materiales radiactivos” en este sitio.