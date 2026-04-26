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Mundodomingo, 26 de abril de 2026

Trump descarta urgencia para un nuevo pacto con Irán

El mandatario reiteró que su principal objetivo es evitar que Teherán desarrolle armamento nuclear

EFE

El mandatario estadounidense, en una entrevista con la cadena Fox News, apuntó que el tiempo juega a favor de Washington.

El presidente reiteró que su objetivo primordial sigue siendo evitar que Teherán desarrolle armamento atómico, calificando esta posibilidad como una amenaza existencial para la estabilidad global.

“No se puede permitir que Irán posea armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Usarían esas armas y pondrían en peligro a Israel, a Europa y a los propios Estados Unidos. Estamos haciendo un servicio al mundo al evitarlo”, sentenció.

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