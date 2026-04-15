Trump dice China acordó no enviar armas a Irán

El presidente estadounidense dijo que su homólogo chino Xi Jiping había prometido “básicamente” que no entregará armar a Irán

AFP

En una entrevista con Fox Business emitida el miércoles, Trump dijo que Xi había prometido “básicamente” no entregar armas.

“Había oído que China está dando armas a, quiero decir —lo estás viendo por todas partes— a Irán”, dijo Trump en la entrevista.

“Y le escribí una carta pidiéndole que no hiciera eso, y él me escribió una carta diciéndome, básicamente, que no lo está haciendo”, explicó.

El conflicto en Medio Oriente ha sumado otro elemento de tensión a la complicada relación entre Washington y Pekín, ya que China es un importante importador de petróleo de Irán.

La visita de Trump a Xi estaba prevista inicialmente para marzo. Pero fue aplazada debido a la decisión de Trump de iniciar la guerra con Irán el 28 de febrero, que las represalias iraníes extendieron a toda la región del Golfo.

China es el principal socio comercial de Irán.

En la entrevista con Fox, le preguntaron a Trump por informes según los cuales China había llevado a cabo recientemente un gran ciberataque contra el FBI.

No confirmó directamente la información, pero dijo: “Nosotros se lo hacemos a ellos. Ellos nos lo hacen a nosotros”.

“China es China”, añadió. “Nunca son fáciles, pero nos está yendo muy bien con China”.