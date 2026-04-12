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Mundodomingo, 12 de abril de 2026

Trump dice no ser un gran admirador del Papa León XIV tras su mensaje contra la guerra

El sábado, el Papa estadounidense de 70 años imploró públicamente a los líderes del mundo que pusieran fin a la violencia

AFP

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el domingo a la prensa que no es un gran admirador del Papa León XIV, después de que el líder mundial de los católicos hiciera un llamado a la paz el sábado.

El sábado, el papa estadounidense de 70 años imploró públicamente a los líderes que pusieran fin a la violencia, diciendo: “¡Basta de idolatría del yo y del dinero! ¡Basta de ostentación de poder! ¡Basta de guerra!”.

Asimismo, Trump dijo que no le importa si Irán vuelve o no a las negociaciones con Estados Unidos después del fracaso de las conversaciones en Pakistán.

“No me importa si regresan o no. Si no regresan, estoy bien”, dijo Trump a periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, a su regreso de Florida.

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